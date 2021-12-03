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Источник: Кокорин уйдёт из «Фиорентины» в российский клуб или одну из команд ОАЭ

Источник: Кокорин уйдёт из «Фиорентины» в российский клуб или одну из команд ОАЭ
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Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Фиорентину» этой зимой, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport. По информации источника, он либо продолжит карьеру на родине, либо перейдёт в один из клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на подписание Кокорина входят клубы из России и Катара. Ранее стало известно, что «Фиорентина» может сделать Александру предложение о расторжении контракта.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в четырёх матчах чемпионата Италии.

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