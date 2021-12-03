Источник: Кокорин уйдёт из «Фиорентины» в российский клуб или одну из команд ОАЭ

Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Фиорентину» этой зимой, сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport. По информации источника, он либо продолжит карьеру на родине, либо перейдёт в один из клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.



Ранее сообщалось, что в число претендентов на подписание Кокорина входят клубы из России и Катара. Ранее стало известно, что «Фиорентина» может сделать Александру предложение о расторжении контракта.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в четырёх матчах чемпионата Италии.

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