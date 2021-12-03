Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о влиянии Валерия Лобановского на свои тренерские взгляды.
«Когда я впервые стал тренером в своём родном городе Бакнанг, мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал историю о том, что через каждые 10 минут мне приходилось пересчитывать игроков на поле, потому что казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей.
После игры я с помощью переводчика разговаривал с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что они тренируются так каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:2):
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