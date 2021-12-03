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Фрэнк Лэмпард: я практически не общался с Абрамовичем, но всегда его уважал

Фрэнк Лэмпард: я практически не общался с Абрамовичем, но всегда его уважал
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Бывший тренер и футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о совместной работе с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

«Я практически не общался с Романом Абрамовичем во время моей работы тренером «Челси». В этом и не было необходимости. Я чувствовал поддержку со стороны клуба. Я благодарен, что мне дали поработать в моей команде. Не всегда это происходит напрямую, но да, решение о моём увольнении из «Челси» принимал именно владелец. Абрамович всегда имеет решающее слово в этом вопросе. Это нужно уважать. Я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы вообще не оказался в нынешнем комфортном положении», – цитирует Лэмпарда Daily Mail.

43-летний английский специалист находится без работы с января нынешнего года, когда он был уволен из «Челси».

«Челси» минимально обыграл «Уотфорд» и сохранил лидерство в АПЛ:

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