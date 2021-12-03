Арсен Захарян: посещают мысли о Европе. Но сейчас кайфую в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слухи об интересе со стороны европейских клубов.
«Ко мне всё ещё никто не обращался из Европы. Только разговоры об этом, но предложений не было. Я выбрал бы Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол. Многие интересуются, увидят меня в «Барселоне»? Я сам не знаю, если честно, ха-ха. Как будет предложение, станет ясно.
У меня контракт с «Динамо». Играю за свой клуб и кайфую. Конечно, меня посещают мысли об отъезде в Европу, но сейчас об этом не думаю — сконцентрирован на «Динамо». Если в общем — чем раньше уедешь, тем лучше. Быстрее привыкнешь к новой стране, к быту», — цитирует Захаряна Sport24.
Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 15 матчей, в которых забил три гола и отметился шестью результативными передачами.
- 3 декабря 2021
-
15:55
-
15:51
-
15:28
-
15:27
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:55
-
14:53
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
13:01
-
12:49
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:28
-
11:08
-
11:02