«Локомотив» объявил сроки восстановления Гильерме

Московский «Локомотив» объявил ориентировочные сроки восстановления после травмы своего голкипера Маринато Гильерме.

«Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Срок восстановления — до трёх-четырёх месяцев. В ближайшее время Гильерме вернётся в Москву и приступит к процессу реабилитации. Ждём возвращения!» — написала пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив» в 16 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В Лиге Европы после пяти сыгранных туров железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами. «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но всё ещё может побороться за путёвку в Лигу конференций.