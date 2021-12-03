«Локомотив» объявил сроки восстановления Гильерме

Московский «Локомотив» объявил ориентировочные сроки восстановления после травмы своего голкипера Маринато Гильерме.
«Маринато Гильерме успешно перенёс операцию на голеностопном суставе в одной из финских клиник. Срок восстановления — до трёх-четырёх месяцев. В ближайшее время Гильерме вернётся в Москву и приступит к процессу реабилитации. Ждём возвращения!» — написала пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».
«Локомотив» в 16 матчах набрал 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В Лиге Европы после пяти сыгранных туров железнодорожники замыкают таблицу группы E с двумя набранными баллами. «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ, но всё ещё может побороться за путёвку в Лигу конференций.
- 3 декабря 2021
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