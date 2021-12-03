«Зенит» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 3 декабря, состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный арбитр — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) — располагается на 11-й позиции.