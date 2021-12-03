«А что, там какие-то другие люди играют?» Захарян — о шансах России пройти стыки

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценил шансы сборной России пройти через стыковые матчи на чемпионат мира – 2022 в Катаре.
«Пройдём поляков в первом раунде стыков. И второй этап сможем пройти. Уверен ли я? Ну конечно. А что, там какие-то другие люди играют?
В сборной особенно выделяются Баринов и Джикия. Они главные лидеры. Но вообще в раздевалке каждый может взять слово», — цитирует Захаряна Sport24.
Напомним, первым соперником сборной России по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.
- 3 декабря 2021
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