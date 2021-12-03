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Рангник заявил, что уговаривал Кэррика остаться в «Манчестер Юнайтед»

Рангник заявил, что уговаривал Кэррика остаться в «Манчестер Юнайтед»
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Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что пытался уговорить Майкла Кэррика остаться в тренерском штабе «красных дьяволов». Напомним, Кэррик исполнял обязанности наставника «МЮ» с момента ухода Уле-Гуннара Сульшера и до момента прихода Ральфа Рангника.

«Я пытался уговорить Кэррика остаться, но понимаю его решение. Майкл принял его несколько недель назад. Я рад работать с действующим тренерским штабом, потому что мне нужен их опыт и знание нынешнего состава.

Я попробую пригласить свой штаб, но сейчас это не так просто, учитывая запреты на перелёты, коронавирус и проблемы с визой. Надеюсь, в следующие две недели мы сможем кого-то пригласить, но пока не могу раскрыть имена», — приводит слова Ральфа Рангника BBC.

Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря.

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