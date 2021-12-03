РФС заключил соглашение о развитии футбола в Тульской области

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, правительство Тульской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Соглашение о развитии футбола призвано систематизировать работу действующих футбольных школ и клубов, распределить сферы ответственности между РФС, Минспорта, региональными властями и федерацией футбола, а также содействовать увеличению количества жителей региона, занимающихся футболом.
«В Тульской области любят футбол — более 10 тысяч жителей региона регулярно занимаются видом спорта номер один. В рамках соглашения мы делаем ставку на развитие системы подготовки резерва и массового футбола в Тульской области. РФС планирует организовать в регионе Школьную и Студенческую футбольные лиги, в которых смогут принять участие как мальчики, так и девочки. Вместе с любительскими лигами эти турниры будут развиваться под эгидой региональной футбольной федерации. Одна из спортивных школ области получит статус «Детский футбольный центр». Она будет получать финансовую и методическую поддержу со стороны РФС и станет одним из ключевых элементов системы подготовки резерва в регионе», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации.
- 3 декабря 2021
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