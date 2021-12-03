Захарян: Санкт-Петербург доминирует над Москвой? Это не так. «Зенит» можно побеждать

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением о победах «Зенита» над московскими клубами в Российской Премьер-Лиге.



«Зенит» обыграл три из четырёх московских команд в первом круге. Санкт-Петербург сейчас доминирует над Москвой? Это не так, точно. Да, «Зенит» – команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать. Даже в нашем матче был отрезок, когда мы их давили. Просто не получилось реализовать свои моменты. Они нас за это и наказали. В этом и проявляется сила «Зенита».



Только первый круг закончился, и мы, и «Зенит» можем потерять очки. «Локомотив» с «Сочи» я бы тоже не сбрасывал со счетов — тоже могут навязать конкуренцию Санкт-Петербургу», — цитирует Захаряна Sport24.