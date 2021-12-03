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Хави: де Йонг — ключевой игрок «Барселоны». Он не продаётся

Хави: де Йонг — ключевой игрок «Барселоны». Он не продаётся
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Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг возможный уход из клуба полузащитника Френки де Йонга. Ранее появилась информация, что нидерландский футболист может покинуть испанскую команду в зимнее трансферное окно.

«Френки де Йонг не покинет клуб. Он никуда не уйдёт, мы считаем его ключевым игроком «Барселоны»

Клуб работает над усилением в зимнее трансферное окно. Если придёт новый игрок, кому-то придётся уйти», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

24-летний де Йонг в 11 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт нидерландского хавбека истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в € 90 млн.

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