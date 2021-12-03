РПЛ выступила с официальным заявлением по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура

Опубликовано заявление Российской Премьер-Лиги по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура.



«РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура с «Зенитом». 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча. Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря», — говорится в заявлении Лиги.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба лиги.