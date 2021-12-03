РПЛ выступила с официальным заявлением по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура

Опубликовано заявление Российской Премьер-Лиги по поводу акций фанатов клубов на матчах 17-го тура.
«РПЛ продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура с «Зенитом». 7 декабря будет проведено расширенное заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча. Заключение комитета будет передано в КДК РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря», — говорится в заявлении Лиги.
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны Лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба лиги.
- 3 декабря 2021
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
16:58
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:51
-
15:28
-
15:27
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:55
-
14:53
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40