Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 17-го тура
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Сегодня, 3 декабря, матчем «Зенит» — «Ростов» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В 17-м туре состоятся следующие восемь встреч:
3 декабря (пятница)
- «Зенит» — «Ростов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск);
4 декабря (суббота)
- «Крылья Советов» — ЦСКА (Самара, 14:00 мск);
- «Спартак» — «Ахмат» (Москва, 17:00 мск);
- «Локомотив» — «Урал» (Москва, 19:00 мск);
5 декабря (воскресенье)
- «Химки» — «Арсенал» (Химки, 14:00 мск);
- «Динамо» – «Уфа» (Москва, 16:30 мск);
- «Нижний Новгород» — «Рубин» (Нижний Новгород, 16:30 мск);
- «Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 19:00 мск).
После 16 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 36 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (32) и «Сочи» (28).
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