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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 17-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 17-го тура
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Сегодня, 3 декабря, матчем «Зенит» — «Ростов» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В 17-м туре состоятся следующие восемь встреч:

3 декабря (пятница)

  • «Зенит» — «Ростов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск);

4 декабря (суббота)

  • «Крылья Советов» — ЦСКА (Самара, 14:00 мск);
  • «Спартак» — «Ахмат» (Москва, 17:00 мск);
  • «Локомотив» — «Урал» (Москва, 19:00 мск);

5 декабря (воскресенье)

  • «Химки» — «Арсенал» (Химки, 14:00 мск);
  • «Динамо» – «Уфа» (Москва, 16:30 мск);
  • «Нижний Новгород» — «Рубин» (Нижний Новгород, 16:30 мск);
  • «Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 19:00 мск).

После 16 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 36 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (32) и «Сочи» (28).

Турнирная таблица РПЛ
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