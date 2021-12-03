Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 17-го тура

Сегодня, 3 декабря, матчем «Зенит» — «Ростов» стартует 17-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



В 17-м туре состоятся следующие восемь встреч:



3 декабря (пятница)

«Зенит» — «Ростов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск);

4 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — ЦСКА (Самара, 14:00 мск);

«Спартак» — «Ахмат» (Москва, 17:00 мск);

«Локомотив» — «Урал» (Москва, 19:00 мск);

5 декабря (воскресенье)

«Химки» — «Арсенал» (Химки, 14:00 мск);

«Динамо» – «Уфа» (Москва, 16:30 мск);

«Нижний Новгород» — «Рубин» (Нижний Новгород, 16:30 мск);

«Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 19:00 мск).

После 16 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 36 очков. В тройку лидеров входят московское «Динамо» (32) и «Сочи» (28).