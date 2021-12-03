Фанаты «Нижнего Новгорода» присоединятся к акции в поддержку болельщиков ЦСКА

Болельщики «Нижнего Новгорода» заявили о намерении покинуть трибуны в первом тайме матча 17-го тура Премьер-Лиги с «Рубином».
«Все уже наверняка слышали об инциденте по окончании встречи между ЦСКА и «Зенитом».
Напомним: силами правоохранительных органов были задержаны и доставлены по отделениям более 400 поклонников красно-синих. Многие получили запрет на посещение стадионов и штрафы без подтверждения правонарушения. Примечательно, что камеры видеонаблюдения на стадионе в этот день не работали.
Мы, активные болельщики «Нижнего Новгорода», поддерживаем акцию в знак солидарности с незаконно задержанными фанатами ЦСКА и фанатами других команд, ранее оказавшимися в похожих ситуациях, и покинем сектор активной поддержки на 28-й минуте матча 17-го тура с казанским «Рубином», — говорится в заявлении фанатского объединения «Нижнего Новгорода» в «Инстаграме».
- 3 декабря 2021
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