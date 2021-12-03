Президент «Барселоны»: Дембеле лучше, чем Мбаппе
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Усманом Дембеле. Функционер считает, что французский игрок лучше, чем форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, он хочет остаться. Мы хотим, чтобы он остался, потому что это отличный игрок. Представители футболиста хотят для него лучшего. Я в восторге от Дембеле, он лучше, чем Килиан Мбаппе», — приводит слова Лапорты globo.com.
24-летний Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский нападающий вышел на поле в двух матчах Лиги чемпионов, а также в одном – в рамках чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока истекает в 2022 году.
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