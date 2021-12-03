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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Футболисты «Зенита» выйдут на матч с «Ростовом» с щенками из приютов

Футболисты «Зенита» выйдут на матч с «Ростовом» с щенками из приютов
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Футболисты «Зенита» выйдут на матч с «Ростовом» с щенками из приютов в рамках акции «Собакам лучше дома!»

Программа «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными. Об этом сообщается в официальном «твиттере» сине-бело-голубых.

«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.

Сегодня состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

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