Футболисты «Зенита» выйдут на матч с «Ростовом» с щенками из приютов

Футболисты «Зенита» выйдут на матч с «Ростовом» с щенками из приютов в рамках акции «Собакам лучше дома!»

Программа «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными. Об этом сообщается в официальном «твиттере» сине-бело-голубых.

«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-й позиции.



Сегодня состоится матч «Зенит» — «Ростов». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».