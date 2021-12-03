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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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Арбитр Федотов: «Зенит» хотел играть в футбол. Пусть играет. Гол Комличенко засчитан верно

Арбитр Федотов: «Зенит» хотел играть в футбол. Пусть играет. Гол Комличенко засчитан верно
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Зенита» в игре 17 тура РПЛ с «Ростовом», а также забитый мяч форварда гостей Николая Комличенко.

Матч обслуживает судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.

«Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол.

Что касается второго гола, то «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Там ничего не было ни при первом моменте – с Венделом, ни при втором с Ракицким. Это борьба, это футбол. Вендел вообще тоже руки выставлял. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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