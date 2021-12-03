Арбитр Федотов: «Зенит» хотел играть в футбол. Пусть играет. Гол Комличенко засчитан верно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Зенита» в игре 17 тура РПЛ с «Ростовом», а также забитый мяч форварда гостей Николая Комличенко.
Матч обслуживает судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным.
«Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол.
Что касается второго гола, то «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Там ничего не было ни при первом моменте – с Венделом, ни при втором с Ракицким. Это борьба, это футбол. Вендел вообще тоже руки выставлял. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 декабря 2021
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:31
-
17:25
-
17:10
-
16:58
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:21
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:51
-
15:28
-
15:27