«Бавария» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов без зрителей

«Барселона» на официальном сайте объявила, что игра группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» пройдёт без зрителей.
Это связано с новыми ограничениями в Германии и ростом числа случаев коронавируса в Баварии. Матч состоится в Мюнхене 8 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.
Ранее на заседании правительства Германии было принято решение допускать на стадионы не более 15 тысяч зрителей либо не более 50% от общей вместимости стадиона. Матч 14-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Баварией» смогут посетить не более 15 тысяч зрителей.
Напомним, место в 1/8 финала Лиги чемпионов уже обеспечили себе «Аякс», «Бавария», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Спортинг», «Челси» и «Ювентус».
- 3 декабря 2021
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