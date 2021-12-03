«Бавария» сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов без зрителей

«Барселона» на официальном сайте объявила, что игра группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» пройдёт без зрителей.

Это связано с новыми ограничениями в Германии и ростом числа случаев коронавируса в Баварии. Матч состоится в Мюнхене 8 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.

Ранее на заседании правительства Германии было принято решение допускать на стадионы не более 15 тысяч зрителей либо не более 50% от общей вместимости стадиона. Матч 14-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Баварией» смогут посетить не более 15 тысяч зрителей.

Напомним, место в 1/8 финала Лиги чемпионов уже обеспечили себе «Аякс», «Бавария», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Спортинг», «Челси» и «Ювентус».