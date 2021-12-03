Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Наполи»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук включён в заявку команды на игру 16-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Российский хавбек попал в список из 23 футболистов, которые смогут выйти на поле в предстоящем матче.
Ранее появилась информация, что 26-летний Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на футболиста называлась итальянская «Верона». В нынешнем сезоне Миранчук не отметился результативными действиями в семи матчах чемпионата Италии. Российский игрок ни разу не выходил в стартовом составе «Аталанты».
Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится завтра, 4 декабря. Начало – в 22:45 мск. Команда Лучано Спаллетти после 15 туров чемпионата возглавляет турнирную таблицу с 36 очками. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 31 очко и идут на четвёртой позиции.
- 3 декабря 2021
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