Крюков намерен провести поединок с оппонентом из Польши перед игрой национальных сборных

Российский боец MMA Кирилл Крюков заявил о желании провести поединок с соперником из Польши перед стыковым матчем футбольных сборных России и Польши за путёвку на чемпионат мира — 2022.
«По итогам жеребьёвки стало известно, что сборные России и Польши сыграют друг с другом за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Я сам люблю футбол и болею за московский «Локомотив» почти всю свою жизнь. И, кстати, поляки для «Локо» последнее время очень важны — Крыховяк был настоящим лидером, как и Мацей Рыбус.
Но у футболистов своя территория, а у нас — своя. И мне кажется логичным и правильным, чтобы незадолго до того, как футболисты выйдут биться на футбольное поле, бойцы MMA померялись силами в октагоне. Поэтому я вызываю на поединок любого профессионального польского бойца в своей весовой категории (77,1 кг). Знаю, что в Польше любят футбол и всё, что с ним связано, и уверен, что такой бой может быть организован и вызовет большой интерес у публики, а промоушен KSW мог бы стать отличной площадкой для нашей встречи!» — написал боец в своём «инстаграме».
- 3 декабря 2021
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