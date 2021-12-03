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Петржела — о ничьей «Зенита»: питерцы всё равно возьмут РПЛ, другие ничего не сделают

Петржела — о ничьей «Зенита»: питерцы всё равно возьмут РПЛ, другие ничего не сделают
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничью команды в матче с «Ростовом» (2:2) в 17-м туре РПЛ.

«Судейство не вижу смысла обсуждать. Каждый судит по-своему, и мы ничего с этим сделать не можем. Что касается игры, ничего страшного, «Зенит» просто потерял два очка. Питерцы всё равно возьмут РПЛ, другие клубы тут ничего не сделают. «Зенит» просто спокойно пойдёт дальше после этой ничьей, и в чемпионате всё будет без проблем», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжит лидировать в чемпионате России по итогам 17 туров вне зависимости от результата матча «Динамо» с «Уфой». У московской команды на данный момент 32 очка и второе место.

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