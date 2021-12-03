Кафанов: сегодняшний первый тайм — это лучший тайм в нашем исполнении в этом году
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча с «Зенитом» (2:2) в 17-м туре РПЛ.
«По тому, как складывалась игра и как шёл второй тайм, думаю, что мы всё-таки приобрели одно очко. Можно сказать, что сегодняшний первый тайм — это лучший тайм в нашем исполнении в этом году. Получилось компактно играть в обороне, хорошо контратаковать, прессинговать, заставлять соперника делать длинные передачи. Не скажу, что всё получалось, но многое. А во втором — нет. Отдали инициативу, остались без мяча, больше оборонялись. Конечно, понимали, что может не хватить запаса в один мяч, хотелось забить ещё. Но мы во втором тайме мало доходили до ворот», — сказал Виталий Кафанов в эфире «Матч Премьер».
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