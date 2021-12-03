Семак: «Ростов» каждый раз вводил мяч по 40 секунд, игры было очень мало

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«В принципе, моменты нами создавались. Было сложно, потому что «Ростов» с первой минуты пытался успокоить ритм игры, каждый ввод мяча был по 40 секунд. Думаю, сегодня игры было очень мало, потому что времени было мало в игре. Но моменты были, и в такой сложной ситуации можно было выигрывать. Но, даже проигрывая 0:2, могли победить. Были моменты для того, чтобы выиграть матч», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

На 9-й минуте игры Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Затем Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю.



На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку. После этого Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти.