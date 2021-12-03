Селихов — лучший игрок ноября в «Спартаке» по версии болельщиков

Вратарь «Спартака» Александр Селихов признан лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков, информирует пресс-служба в «Твиттере».

В ноябре 27-летний вратарь принял участие в трёх матчах РПЛ, в которых пропустил три мяча. Также на счету Селихова две проведённые игры в Лиге Европы с «Лестером» (1:1) и «Наполи» (2:1).



Действующее соглашение Селихова со «Спартаком» истекает в декабре следующего года. Transfermarkt оценивает российского вратаря в € 1,2 млн.



Завтра, 4 декабря, подопечные Руя Витории дома сыграют с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ. У «Спартака» на данный момент 10-е место в чемпионате с 20 набранными очками. Затем красно-белых ждёт выезд в Польшу на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией».