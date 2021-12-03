Сергей Семак: о судьях говорю или хорошо, или ничего

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу главного арбитра Алексея Матюнина в игре с «Ростовом» (2:2).
«О чём говорили после финального свистка с судьёй Матюниным? Я не касаюсь темы судейства. Есть компетентные органы, которые разберут работу судей. Я же о судьях говорю или хорошо, или ничего. Одно дело — когда судья устанавливает определённую планку для борьбы, тогда футболисты понимают ситуацию. Когда этого не происходит, они испытывают нервозность весь матч — это мешает им заниматься своим делом, а тренерам — думать об игре», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
«Зенит» из Санкт-Петербурга набрал 37 очков в 15 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (18) располагается на 11-й позиции.
- 3 декабря 2021
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