Клаудиньо — об уходе фанатов с трибун: игроки должны с пониманием отнестись к такой акции

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал уход болельщиков клуба с трибуны на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2) в 17 туре РПЛ. Фанатские объединения сине-бело-голубых поддержали протест против массового задержания болельщиков ЦСКА, который случился после игры в прошлом туре.
«Думаю, мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков. Так или иначе нам нужно было продолжать играть даже после того, как они покинули поле. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы. Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем всё, чтобы в следующей игре взять три очка», — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба.
«Зенит» набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 3 декабря 2021
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