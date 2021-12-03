Клаудиньо — об уходе фанатов с трибун: игроки должны с пониманием отнестись к такой акции

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал уход болельщиков клуба с трибуны на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2) в 17 туре РПЛ. Фанатские объединения сине-бело-голубых поддержали протест против массового задержания болельщиков ЦСКА, который случился после игры в прошлом туре.



«Думаю, мы должны с пониманием отнестись к такой акции болельщиков. Так или иначе нам нужно было продолжать играть даже после того, как они покинули поле. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы. Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем всё, чтобы в следующей игре взять три очка», — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 36 очков в 16 матчах и занимает единоличное первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.