«Гранада» и «Алавес» объявили стартовые составы на матч Примеры
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 16-го тура Примеры, в рамках которого встретятся «Гранада» и «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Гранада»: Луиш Мануэл Максимиану, Карлос Нева, Рауль Торренте, Луис Абрам, Кини, Серхио Эскудеро, Максим Гоналон, Луис Милья, Антонио Пуэртас, Луис Суарес, Хорхе Молина.
«Алавес»: Фернандо Пачеко, Хавьер Лопес, Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Антонио Мойя, Мамаду Н'Диайе, Пере Понс, Эдгар Мендес, Луис Риоха, Хоселу.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Алавес».
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