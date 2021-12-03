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Топ-6 снова топ. Разбор 14-го тура АПЛ

Топ-6 снова топ. Разбор 14-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 14-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал», Криштиану Роналду сделал дубль, а Майкл Кэррик покинул клуб. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Челси» одержал трудную победу над «Уотфордом», а «Тоттенхэм» уже почти в топ-4.

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл сравнивает Винисиуса и Мбаппе в своём телеграм-канале

Гриша показывает Рангника в своём

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Таймкоды:

0:00 – Привет, Роналду!
0:51 – Разбираем уникальный гол «Арсенала»
13:48 – Фредзона «МЮ»
25:23 – Кэррик, Рангник, Роналду
35:06 – Зарубаемся из-за опорников «Челси»
51:28 – Таунсенд сыграл за «Ливерпуль», а Жота – псих
1:01:03 – Грилиша освистали, Бернарду Силву похвалили
1:05:26 – Внезапно про Спаллетти и Манчини
1:08:15 – Гвардиола установил рекорд, а Зинченко похож на хурму
1:11:58 – ТТХ – медленный, но уже в топ-4
1:18:30 – «Что такое Зендея?»

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