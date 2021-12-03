Топ-6 снова топ. Разбор 14-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 14-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал», Криштиану Роналду сделал дубль, а Майкл Кэррик покинул клуб. «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Челси» одержал трудную победу над «Уотфордом», а «Тоттенхэм» уже почти в топ-4.



Cмотрите футбол в Оkko по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. АПЛ, Ла Лига, Кубок Италии, МЛС и другой спортивный контент, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл сравнивает Винисиуса и Мбаппе в своём телеграм-канале

Гриша показывает Рангника в своём

Слушайте там, где удобно:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «СберЗвук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

Таймкоды:



0:00 – Привет, Роналду!

0:51 – Разбираем уникальный гол «Арсенала»

13:48 – Фредзона «МЮ»

25:23 – Кэррик, Рангник, Роналду

35:06 – Зарубаемся из-за опорников «Челси»

51:28 – Таунсенд сыграл за «Ливерпуль», а Жота – псих

1:01:03 – Грилиша освистали, Бернарду Силву похвалили

1:05:26 – Внезапно про Спаллетти и Манчини

1:08:15 – Гвардиола установил рекорд, а Зинченко похож на хурму

1:11:58 – ТТХ – медленный, но уже в топ-4

1:18:30 – «Что такое Зендея?»