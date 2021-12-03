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«Эвертон» готов подписать Азмуна

«Эвертон» готов подписать Азмуна
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Английский «Эвертон» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном ближайшим летом, когда у футболиста истечёт соглашение с российским клубом, сообщает 90min.

«Вест Хэм», «Арсенал» и «Тоттенхэм» ранее связывались с агентами 26-летнего футболиста, теперь предложение иранскому форварду может сделать ещё один английский клуб. Интерес к Азмуну также проявляют клубы из Италии, Испании, Германии и Франции.

В «Эвертоне» Азмун может стать заменой Ришарлисону, чей контракт истекает по окончании сезона. Отмечается, что владелец «Эвертона» Фархад Мошири, иранец по происхождению, является поклонником игры соотечественника.

Азмун забил семь голов и отдал голевую передачу в 15 матчах РПЛ.

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