Ди Мария: если бы я перешел в «Барселону», то только ради игры с Месси
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал, что мог оказаться в составе испанской «Барселоны».
«Я был близок к переходу в «Барселону». Если бы я переехал в Испанию, то только ради того, чтобы играть с Месси. Я был счастлив, когда он перешел в «ПСЖ», это лучшее, что со мной случалось. Играть с Лео – мечта, что-то уникальное», — приводит слова аргентинского игрока Marca со ссылкой на TNT Sports.
34-летний Месси всю карьеру выступал в составе «Барселоны». С лета 2021 года нападающий играет в составе французского «ПСЖ», перейдя в команду в статусе свободного агента. На днях аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» — седьмой подобной награды в его карьере.
В новой команде Месси забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам в 12 матчах.
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