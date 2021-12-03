Мануэль Пеллегрини: кардинально не будем ничего менять в игре с «Барселоной»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги с «Барселоной».
«В раздевалке очень хорошая атмосфера. Игроки аплодировали, потому что мы сказали им, что собираемся обыграть «Барселону». «Бетис» действует в определённом стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем. «Барселона» под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли два матча. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации. Труднее ли обыграть «Барселону» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее. У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра», – цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.
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