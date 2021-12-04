Паредес опроверг возможный уход из «ПСЖ» и ведёт переговоры о продлении контракта

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не собирается покидать клуб в ближайшее время. Аргентинец ведёт переговоры о новом контракте с парижанами. Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на TyC Sports.



27-летний Паредес, чей контракт с французским клубом истекает в 2023 году, ведёт переговоры о возможном продлении соглашения. Хавбек выступает за «ПСЖ» с января 2019 года, когда перешёл из «Зенита» за € 40 млн.



В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 провёл на поле 222 минуты, отметившись голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в € 22 млн.



«ПСЖ» в 16 турах чемпионата Франции набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. В ближайшем матче команда Маурисио Почеттино сыграет в гостях с «Лансом».

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