Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паредес опроверг возможный уход из «ПСЖ» и ведёт переговоры о продлении контракта

Паредес опроверг возможный уход из «ПСЖ» и ведёт переговоры о продлении контракта
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес не собирается покидать клуб в ближайшее время. Аргентинец ведёт переговоры о новом контракте с парижанами. Слова футболиста приводит журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на TyC Sports.

27-летний Паредес, чей контракт с французским клубом истекает в 2023 году, ведёт переговоры о возможном продлении соглашения. Хавбек выступает за «ПСЖ» с января 2019 года, когда перешёл из «Зенита» за € 40 млн.

В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник в пяти матчах французской Лиги 1 провёл на поле 222 минуты, отметившись голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в € 22 млн.

«ПСЖ» в 16 турах чемпионата Франции набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. В ближайшем матче команда Маурисио Почеттино сыграет в гостях с «Лансом».

Новость по теме
Ди Мария: если бы я перешёл в «Барселону», то только ради игры с Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021