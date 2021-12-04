Канселу — лучший игрок АПЛ по числу точных передач
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу отдал 976 точных передач в матчах АПЛ текущего сезона. Это лучший показатель турнира, сообщает GOAL.
Для этого 27-летнему португальцу потребовалось провести 14 матчей (1248 минут). На втором месте идёт защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк с 961 точной передачей в 14 матчах (1260). Замкнул тройку полузащитник «Манчестер Сити» Родри с 938 передачами в 12 играх (1080). В пятёрке также оказались Льюис Данк из «Брайтона» (936 пасов за 1260 минут) и защитник «Сити» Рубен Диаш (879 передач за 1098 минут).
«Челси» — лидер чемпионата Англии с 33 очками. «Манчестер Сити» расположился на второй позиции, набрав 32 очка. Замыкает таблицу «Ньюкасл», сумевший заработать семь очков.
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