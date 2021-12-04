Принадлежащий ЦСКА Гайч забил первый гол за 8 месяцев. Он выступает в аренде в «Уэске»
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Завершился матч 19-го тура Сегунды, в котором «Уэска» принимала «Вальядолид». Встреча прошла в Уэске на стадионе «Эль-Алькорас» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Игнаси Микель, Хайме Сеоне и Адольфо Гайч, права на которого принадлежат «ЦСКА». Отметим, это первый гол Гайча за «Уэску». Аргентинский нападающий принял участие в 15 матчах в нынешнем сезоне. К тому же, это его первый гол за восемь месяцев.
За «Вальядолид» отличились Гонсало Плата и Кеке Перес.
На данный момент «Уэска» занимает девятое место в турнирной таблице Сегунды, набрав 9 оков. «Вальядолид», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 31 очко.
В следующем туре «Уэска» встретится со «Спортингом», а «Вальядолил» сыграет с «Овьедо».
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