Луческу считает, что Месси заслуженно получил «Золотой мяч» по итогам 2021 года

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заслуженно получил награду «Золотой мяч» — 2021.
«Мне кажется это правильный выбор, потому что Месси сыграл ключевую роль в победе на Кубке Америки, более сильном соревновании, чем чемпионат Европы. Подумайте о количестве там великих игроков из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Уругвая, которые выступают в крупных клубах Европы», — приводит слова Месси Рlaysport.ro.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из «Челси».
Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.
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