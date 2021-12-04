Худяков признан лучшим игроком ноября в «Локомотиве»
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В «Локомотиве» прошло голосование за лучшего игрока ноября, по результатам которого это звание получил молодой голкипер Даниил Худяков, сообщает пресс-служба железнодорожников. За него отдали свой голос 1668 человек (64,2% опрошенных).
Худяков вышел в стартовом составе на игру Лиги Европы с «Лацио» (0:3) и тем самым побил рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым российским вратарём в истории еврокубков, дебютировав в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Следующую встречу с тульским «Арсеналом» (1:3) молодой голкипер также отыграл целиком.
Второе место у Алексиса Бека-Бека — 474 голоса (18,2%). Третьим стал Дмитрий Баринов — 230 голосов (8,9%). Далее расположились Константин Марадишвили — 146 голосов (5,6%) и Франсуа Камано — 80 голосов (3,1%).
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