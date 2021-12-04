Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрис Эвра: ищу хейтеров моего брата Криштиану Роналду

Патрис Эвра: ищу хейтеров моего брата Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра отреагировал на очередное достижение португальского форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Нападающий отметился дублем в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:2), забив свой 800-й и 801-й голы в карьере.

«Ищу хейтеров моего брата Криштиану Роналду. Поздравляю с твоим 801-м голом», — подписал видео Эвра.

Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра

«Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко в 14 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице. «Арсенал» (23) идёт пятым. Криштиану в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 11 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео 800-го гола в карьере Криштиану Роналду

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Криштиану Роналду отреагировал на уход Майкла Кэррика и назначение Ральфа Рангника в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021