Защитник «Андерлехта» Мурильо рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Защитник «Андерлехта» и сборной Панамы Микаэль Амир Мурильо рассказал об интересе со стороны «Спартака» и срыве трансфера в московский клуб.



«Клубы не пришли к соглашению. Я сказал своему агенту, что он не должен мне об этом слишком много говорить, пока клубы не придут к договорённости. «Андерлехт» не хотел меня отпускать? Я понимаю клуб. Но это нормально, я тоже думал о трансфере. Когда ты проводишь хороший сезон, хочешь воспользоваться интересом во время трансферного окна.



«Андерлехт» не обещал отпустить меня в январе или июне 2022 года. Не думаю, что уеду этой зимой. Я перейду в другой клуб, когда поступит хорошее предложение, и все стороны придут к соглашению. Так это работает в футболе. Срыв перехода в московский клуб не лишил меня мотивации. Я хочу сделать всё, чтобы мы завершили сезон как можно выше в турнирной таблице. Мы на это способны.



Что касается перехода Кофрие, его трансфер за € 3 млн и последующие слова генерального директора «Спартака» о том, что это, возможно, была ошибка, я считаю, что это безумие. Расизм в России? Я не придаю значения расистским выпадам. И я люблю холод, мне доводилось видеть снег в Нью-Йорке. Но на самом деле, возможно, сейчас не время уходить», — приводит слова Мурильо L'avenir.net.

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