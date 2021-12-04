«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
Лондонский «Челси» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (24) — на 4-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (32) и «Ливерпуль» (31). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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