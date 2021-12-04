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«Спартак» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Спартак» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

Грозненский «Ахмат» в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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