Тухель: «Челси» хочет, чтобы Кристенсен подписал новый контракт как можно скорее

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что обсуждал с датским защитником Андреасом Кристенсеном вопрос заключения нового контракта.
«Если я говорю о таком важном вопросе, можете быть уверены, что я много раз обсуждал это с игроком. «Челси» хочет, чтобы Андреас подписал контракт как можно скорее», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Ранее Тухель сообщил, что датский защитник пропустил последние матчи «Челси» из-за продолжающихся переговоров о продлении контракта.
Кристенсен перешёл в «Челси» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 18 млн. На счету датского футболиста 140 матчей и 1 гол за лондонский клуб.
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