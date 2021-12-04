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Тухель: «Челси» хочет, чтобы Кристенсен подписал новый контракт как можно скорее

Тухель: «Челси» хочет, чтобы Кристенсен подписал новый контракт как можно скорее
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что обсуждал с датским защитником Андреасом Кристенсеном вопрос заключения нового контракта.

«Если я говорю о таком важном вопросе, можете быть уверены, что я много раз обсуждал это с игроком. «Челси» хочет, чтобы Андреас подписал контракт как можно скорее», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее Тухель сообщил, что датский защитник пропустил последние матчи «Челси» из-за продолжающихся переговоров о продлении контракта.

Кристенсен перешёл в «Челси» из мёнхенгладбахской «Боруссии» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 18 млн. На счету датского футболиста 140 матчей и 1 гол за лондонский клуб.

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