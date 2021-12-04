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«Крылья Советов» — ЦСКА: Сергеев остался в запасе, Глушенков – в старте

«Крылья Советов» — ЦСКА: Сергеев остался в запасе, Глушенков – в старте
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА.

Команды определились со стартовыми составами:

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.

Московский ЦСКА в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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