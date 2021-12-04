«Крылья Советов» — ЦСКА: Сергеев остался в запасе, Глушенков – в старте

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Крылья Советов» — ЦСКА. Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — ЦСКА.



Команды определились со стартовыми составами:



«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Зеффан, Бийль, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сарвели.



ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Фернандес, Бийол, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Эджуке, Заболотный.



Московский ЦСКА в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (24) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).