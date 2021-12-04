«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Дэвид Кут.



«Ливерпуль» набрал 31 очко в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 14 встречах набравший 33 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».