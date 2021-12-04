Артета – о матче с «МЮ»: мы доминировали, имели полный контроль. Нужно было побеждать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре команды в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).



«У нас в команде тот баланс, который необходим. Старшие игроки должны вести за собой, а молодежь должна тянуться за ними. Когда Эдегор сравнял счёт, наступил лучший момент матча для нас. Мы доминировали, у нас был полный контроль. Вот тогда и нужно делать следующий шаг и идти за победой», – цитирует Артету The Guardian.



Напомним, в Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 3:2.



Таким образом, «Манчестер Юнайтед», набрав 21 очко в 14 матчах, остаётся на 7-м месте, а лондонский «Арсенал» (23) сохраняет за собой 5-ю позицию.