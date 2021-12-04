Червиченко: если сегодня «Спартак» выиграет у «Ахмата», это будет прямо достижение

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Сегодня «Спартак» точно не будет являться фаворитом в матче, будут играть две равные команды. «Ахмат» опережает «Спартак» в турнирной таблице на четыре очка не просто так. У «Спартака» и так проблемы с составом, так ещё и не сыграет большое колличество основных футболистов. Придется играть практически без замен. В прошлом матче все, кто мог бить по воротам выходил на поле, но усилением это было трудно назвать. В «Спартаке» есть проблема отсутствия одного игрока, потому что выходящий на поле Ларссон никак команде не помогает. Атакующая мощь команды из-за этого ослаблена, а такой грамотный тренер команды, как Талалаев обязательно объяснит своим игрокам как использовать минусы соперника. Если «Спартак» сегодня выиграет, то это будет прямо достижение для этого состава. Сейчас эта команда не способона побеждать команды из верхних строчек.



Этот сезон надо закрыть, забыть как страшный сон и готовиться к следующему, а сейчас искать новых ребят под усиление и наигрывать новые связки. Да, очковый разрыв небольшой, но другие команды тоже не будут стоять на месте, они будут бороться. «Краснодар» ещё прибавит обязательно, а ЦСКА будет выгрызать, чтобы исправиться перед фанатами. В этом сезоне «Спартаку» нет места в еврокубках.



Исход этого матча особо ни на что не повлияет. Ниже десятого места они уже точно не упадут. Надо просто выходить и показывать то, что они могут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.



Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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