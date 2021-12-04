В Египте тренер скончался после эмоционального празднования гола. Видео

Во время матча второго дивизиона чемпионата Египта между клубами «Аль-Мадж» и «Аль-Зарки», который состоялся 2 декабря, произошла трагедия.



На 93-й минуте встречи «Аль-Мадж» открыл счёт, что вызвало бурную реакцию у игроков и сотрудников команды. Тренер «Аль-Маджа» Адхам Эль-Селхадар эмоционально отреагировал на успех футболистов своей команды. Во время празднования гола у специалиста случился сердечный приступ. Он упал без сознания у кромки поля. Врачи египетского клуба незамедлительно начали оказывать тренеру первую помощь, а вскоре на стадионе появилась машина скорой помощи, которая увезла специалиста в больницу. Эль-Селхадар умер в машине.



Руководство египетского клуба объявило шестидневный траур.