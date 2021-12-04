«Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Бёрнли».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс Киркап. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Бёрнли» набрал 10 очков в 13 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (21) — на 20-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 14 встречах набравший 33 очка. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».