Кассано — Роналду: живи спокойно и расслабься. Месси наплевать на всех и вся

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о сообщении, полученном от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду написал мне, чтобы я больше его уважал за голы и за то, что он выиграл. Я не боюсь сказать правду, я трезво оцениваю каждого. Я позвонил Буффону, чтобы узнать, как Криштиану добыл мой номер. Он ответил, что пресс-атташе «Ювентуса» дал его ему, а он передал Роналду, чтобы тот мог написать мне, что он забил 750 голов, а я — только 150. Поэтому я говорю: дорогой Криштиану, у тебя есть всё, живи спокойно и расслабься. Послушай, Месси наплевать на всех и вся, он не присылает мне сообщения. Джиджи и Кьеллини хорошо знают, что меня это разозлило. В чём твоя проблема, Криштиану?» — приводит слова Кассано Mundo Deportivo.
- 4 декабря 2021
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