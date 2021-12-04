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Болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»

Болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча с «Крыльями Советов»
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Активные болельщики ЦСКА покинули трибуны во время матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» в знак протеста против массового задержания фанатов армейцев. Ранее трибуну покинули болельщики самарского клуба.

Накануне эту акцию уже поддержали активные болельщики «Зенита» с «Виража», которые ушли со стадиона на 60-й минуте матча с «Ростовом» (2:2). Болельщики «Ростова» также покинули трибуны.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

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