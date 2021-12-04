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«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 18:00

«Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся в 18:00
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Сегодня, 4 декабря, состоится матч «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адм Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (15) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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